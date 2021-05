Cette campagne de commercialisation de l’arachide est l’une des meilleures jamais réalisée au Sénégal. C’est la conviction du Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural. Moussa Baldé s’exprimait hier, jeudi 29 avril lors de la conférence de presse du gouvernement. «Cette année, la collecte de la commercialisation a été arrêtée le 15 avril. On a collecté 721.386 tonnes. Elle a généré environ 216 milliards Fcfa dans le monde rural. En ce qui concerne les exportations, cette année, elles s’élèvent à 518.763 tonnes. Les exportateurs ont injecté à eux seuls dans le monde rural environ 150 milliards directement. Et si on tient compte du décorticage et des frais liés à la manutention et au transport, c’est environ 10 milliards. Cela a généré plus de 9 milliards au trésor sénégalais. Les opérateurs semenciersontcollecté105.933tonnes de semences pour permettre au ministère de l’agriculture de fournir des semences subventionnées aux producteurs», se réjouit-il. Cette année, poursuit-il, les Huiliers qui avaient l’année dernière seulement collecté 28 mille tonnes, ont collecté 96690 tonnes de graines. «La Sonacos, à elle seule, a collecté 67242 tonnes. Copeol qui n’avait rien collecté l’année dernière, a collecté 18686 tonnes. West african Oil 3634 tonnes et SSI 7128 tonnes. Cette année, la collecte des Huiliers représente 13,40% de la collecte totale, contre 3% l’année dernière», laisse-t-il entendre. Interpellé sur la polémique autour des statistiques agricoles, le ministre de l’agriculture soutient : «Depuis que la direction des statistiques existe, c’est la même méthode qui est utilisée pour faire les statistiques agricoles. De mon bureau, je n’ai aucun moyen de contester ces chiffres s’ils sont validés par des organismes internationaux. Ce n’est pas parce que tu as mal cultivé ou parce que tu as un mauvais rendement que tu vas imaginer qu’à Koumpentoum, à Kolda ou à Saraya, ce sont de mauvais rendements. Donc, je ne comprends pas comment on peut donner du crédit à un producteur qui est dans son champ et qui dit que cette année, il conteste les statistiques de la production sénégalaise» a-t-il martelé. «LA MEILLEURE CAMPAGNE AGRICOLE DEPUIS 5 ANS» Revenant sur la production agricole, Moussa Baldé annonce qu’en définitive la production de riz est estimée à 1349723 tonnes, soit plus de 30% que la moyenne de 5 dernières années. En ce qui concerne le mil la production est estimée cette année à 1144750 tonnes, soit 44% que la production des 5 dernières années. Pour le sorgho 377323 tonnes, soit plus 64% que la moyenne des 5 dernières années. Le fonio 6761 tonnes, soit plus de 70% que la moyenne des 5 dernières années. Pour le maïs, 765883 tonnes, soit plus de 83% que la moyenne des 5 dernières années. En ce qui concerne l’arachide 1797486 tonnes, soit plus 46% que la moyenne des 5 dernières années. En ce qui concerne le niébé 253897 tonnes, soit plus 10% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Le sésame 36110 tonnes, soit plus de 136% que la moyenne des 5 dernières années. Le manioc 1346474 tonnes, soit plus de 71% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Le coton 20163 tonnes, soit plus de 16 % que la moyenne des 5 dernières années. La pastèque 1617476 tonnes, soit plus de 125% que la moyenne des 5 dernières années. Selon le Ministre, ce bilan «exceptionnel» est dû à plusieurs facteurs. Il s’agit dit-il, de l’engagement du Président de la République qui a rehaussé de 50% le budget de la campagne agricole. Ensuite, il y a eu une bonne pluviométrie puisque souligne-t-il, c’est l’un des meilleurs hivernages du Sénégal depuis 1950. 4 MILLIONS TONNES DE CÉRÉALES ET 2 MILLIONS TONNES DE CULTURES INDUSTRIELLES POUR LA PROCHAINE CAMPAGNE Pour la prochaine campagne agricole, l’objectif du gouvernement, c’est d’atteindre les 4 millions de tonnes de céréales et 2 millions de cultures industrielles. «On veut passer de 3.640.445 tonnes à 4 millions de tonnes. En ce qui concerne les cultures industrielles, comme l’arachide, le coton et le sésame, nous sommes à 1.900.000 tonnes, nous vous voulons porter cela à 2 millions de tonnes», a projeté le Ministre. NDEYE AMINATA CISSE SUDONLINE