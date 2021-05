Fête du Travail: Une profonde réforme de la presse réclamée au président Macky Sall 1 mai 2021

Lors de leur rencontre avec le Chef de l’Etat, les différents secrétaires généraux des centrales syndicales des travailleurs ont rappelé les maux dont souffrent leur secteur.

Ainsi, Bamba Kassé, Secrétaire général du Synpics a indiqué que « les journalistes sont laissés à eux mêmes par une grande partie du patronat de presse. Également, les journalistes qui sont au niveau des régions partagent tous le même sort. Ils sont tous exploités, pour qu’à la fin d’une très laborieuse carrière, ils soient jetés aux oubliettes ».

Il rappelle en outre au chef de l’État que « dans le secteur médiatique, il existe des prédateurs, des maîtres-chanteurs, qui se vendent aux plus offrants ou au plus prometteurs et qui sont dans des logiques de propagande, dans de la météo politiques et se promettent un lendemain de membres du régime politique ».

Bamba Kassé est d’avis qu’une réforme profonde du secteur des médias s’impose. « Ceci permettra de disposer d’entreprises fortes, biens dotées en ressources et pouvoir à la sueur de leur innovations quotidiennes, renforcer la confiance du public. C’est à cette réforme que nous invitons l’État du Sénégal avec notre projet d’assises des médias. À l’issue de cette réforme, nous espérons un contrôle plus strict des conditions d’existence légale des entreprises de presse »,