États-Unis: Bill et Melinda Gates continuent à gérer leur fondation, malgré leur divorce

Après 27 ans de mariage, le milliardaire et cofondateur de Microsoft Bill Gates et son épouse Melinda Gates annoncent leur séparation. Dans un communiqué commun, le couple déclare qu’ils vont divorcer sur Twitter. Ils restent toutefois aux manettes de leur fondation philanthropique.

Avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve – RFI

« Après mûre réflexion beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage ». C’est avec ce communiqué posté sur twitter que Bill Gates annonce sa séparation d’avec sa femme Melinda : la fin d’un mariage de 27 ans après s’être rencontrés à Microsoft et avoir élevé 3 enfants et lancé leur fondation.

Cette fondation est d’ailleurs la plus emblématique et la plus importante de la philanthropie privée mondiale. Elle a dépensé quelque 53 milliards de dollars en 20 ans et emploie près de 1 600 personnes, selon son site officiel.

Mais s’ils ne peuvent plus vivre ensemble Bill et Melinda vont continuer de travailler ensemble la fondation Bill et Melinda Gates va en effet demeurer et continuer sa mission précise le communiqué. Avec ses 50 milliards de fonds, cette fondation va donc poursuivre son travail sur la santé, l’éducation et surtout le changement climatique.

Pour le reste Melinda et Bill demandent que leur espace d’intimité soit respecté. Mais comme après le divorce du PDG de Jeff Bezos PGD d’Amazon en 2019, beaucoup de questions se posent déjà dans les médias américains sur le sort de sa fortune du 4e homme le plus riche de la planète.