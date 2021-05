La Fondation Internet Society annonce une deuxième série de bourses pour les compétences numériques

VIRGINIA, États-Unis d’Amérique, 3 mai 2021/ — La Fondation Internet Society (www.ISocFoundation.org) a lancé, par le biais de son programme SCILLS, l’octroi d’une deuxième série de bourses destinées à soutenir le développement des compétences numériques. Au cours de sa deuxième année, le programme de soutien aux communautés par l’amélioration de la qualité de vie et des moyens de subsistance (SCILLS, de l’anglais « Strengthening Communities, Improving Lives and Livelihoods ») (https://bit.ly/3aXSoti) vise à stimuler la croissance économique et à développer l’offre éducative en aidant les particuliers et les communautés à utiliser Internet d’une manière plus experte et plus efficace. Des bourses pouvant aller jusqu’à 150 000 dollars seront accordées à des organisations éligibles au Bangladesh, en Colombie et au Sénégal pour des projets d’une durée maximale de 24 mois. « L’accès à Internet est la première étape pour réduire la fracture numérique. L’étape suivante consiste à doter les individus des connaissances qui leur permettent d’utiliser Internet d’une manière qui améliore leur qualité de vie de façon tangible », a déclaré Sarah Armstrong, directrice exécutive de la Fondation Internet Society. « Nos bourses SCILLS aident les communautés à acquérir des compétences numériques cruciales qui, lorsqu’elles sont efficacement exploitées, recèlent le potentiel d’améliorer l’éducation et les résultats économiques d’une communauté. » L’appel aux déclarations d’intérêt (https://bit.ly/2PK3j2d) pour ce programme est ouvert entre le 3 et le 28 mai, et les boursiers seront annoncés vers la fin du mois d’août. Distribué par APO Group pour Internet Society (ISOC). Pour plus d’informations, contactez :

Mabel Gunda à l’adresse gunda@isocfoundation.org. À propos de la Fondation Internet Society :

La Fondation Internet Society (www.ISocFoundation.org) a été créée en 2019 afin de soutenir l’impact positif d’Internet sur la vie de chacun. La Fondation, en se basant sur notre vision, qui veut qu’Internet bénéficie à chacun, défend des idées et permet aux communautés d’accéder au potentiel offert par Internet afin de répondre aux défis en perpétuelle évolution auxquels elles sont confrontées. En se concentrant sur cinq domaines de programmes (https://bit.ly/3edBB7p), la Fondation attribue des bourses aux chapitres de l’Internet Society, à des organismes à but non lucratif et à des particuliers qui se fixent pour objectif de fournir à chacun un accès significatif à un Internet ouvert, mondialement connecté, sûr et fiable.