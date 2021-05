“Zero” sur Netflix : explosive et engagée, une série italienne qui bouscule les codes des super-héros

Marginal

Avant même de prendre conscience de son don et d’apprendre à l’exploiter, Omar se définit comme “invisible” entre les frontières de son quartier, le Barrio, et au-delà. Cet homme de l’ombre ne se reconnaît pas dans ce monde où le pouvoir et l’argent font foi. Il n’a jamais eu d’amis, préférant passer son temps libre à dessiner des comics ou à s’occuper de sa soeur. Il livre des pizzas à de riches Milanais pour arrondir les fins de mois et en glisse une part ou deux, à l’occasion, au sans-abri du coin.

Mais tout change lorsque, poursuivi par une bande de jeunes de son quartier, il se volatilise… Sharif, Momo, Sara et Inno, déterminés à protéger le Barrio de la menace d’un gang qui se fait de plus en plus menaçant, comprennent que les facultés d’Omar alias “Zero” pourraient représenter un atout de taille. Omar rejoint donc cette formidable “bande de potes”, apprend à contrôler son don et – ultime paradoxe – devient, pour la première fois, visible aux yeux des autres.

Giuseppe Dave Seke (Omar) et Beatrice Grannò (Anna). (NETFLIX)

Giuseppe Dave Seke, pour son premier rôle, interprète parfaitement ce personnage un peu marginal auquel on peut aisément s’identifier. Omar change et s’affirme tandis que ses pouvoirs se développent. Il vit un véritable choc des cultures, tiraillé entre ses origines modestes et le monde de strass et de paillettes que lui ouvre Anna, dont il tombe amoureux. Sa psychologie s’affine au fil des épisodes et le jeune homme, d’abord attachant mais un peu paumé, prend confiance en lui, conscient de pouvoir apporter de l’apaisement dans le quartier où il a grandi.

Une première saison rythmée et percutante

A travers le pouvoir d’invisibilité de son héros, Zero met en avant des protagonistes Noirs, peu représentés dans les séries : issus d’un quartier très défavorisé, Omar, Sharif, Momo, Inna et les autres subissent une violence quotidienne et ont, trop souvent, été victimes du racisme ordinaire des forces de l’ordre. Jusqu’à apprendre à ne compter que sur eux-mêmes pour exister.

La “bande du Barrio”, à laquelle s’associe Omar pour sauver un quartier en perdition. (NETFLIX)

Convoité par un entrepreneur prêt à tout pour pouvoir racheter le lieu au rabais et construire des immeubles de standing, leur quartier se dégrade encore davantage et devient, tandis que le groupe tente tout pour le sauver, un personnage à part entière de la série. Mais si Zero montre un nouveau visage de Milan, elle reste, malgré sa thématique, profondément ancrée dans la réalité.

Esthétiquement, la production – adaptée du roman Non ho mai avuto la mia età (“Je n’ai jamais eu mon âge”) d’Antonio Dikele Distefano, sorti en 2018 – a fait fort. Les scènes qui se glissent dans la peau de “l’homme invisible” sont particulièrement réussies. La bande-originale est addictive et variée (Manu Chao, Amadou et Mariam…), les 8 épisodes de 25 minutes prennent leur temps pour poser l’intrigue mais, bien rythmés, se regardent avec un plaisir constant. Jusqu’à un cliffhanger final qui laisse de nombreuses questions en suspens… De quoi, on l’espère, compter sur une saison 2.

L’affiche de la série “Zero”. (NETFLIX)

La fiche

Genre : Fantastique

Créée par : Menotti, d’après un roman d’Antonio Dikele Distefano

Acteurs : Giuseppe Dave Seke, Haroun Fall, Beatrice Grannò, Richard Dylan Magon, Daniela Scattolin…

Pays : Italie

Disponible sur : Netflix

Synopsis : Omar est un garçon timide qui vit à Barrio, un quartier de Milan. Un jour, il découvre qu’il possède l’extraordinaire pouvoir d’invisibilité. Il aimerait s’en défaire mais se retrouve, à son corps défendant, à devoir l’utiliser pour sauver ses proches. Au fil de ses aventures, Omar découvrira l’amitié de Sharif, Inno, Momo et Sara, et peut-être même l’amour.