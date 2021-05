“Asymptomatique”, “se confiner”, “télétravailler”: la pandémie contamine le dictionnaire Larousse 2022

Le ou la Covid? Le Petit Larousse ne tranche pas

Le français fait de la résistance

Il relève ainsi que “le ‘cluster’ infectieux cède du terrain devant le foyer de contagion, locution nouvelle” et que “le ‘tracking’ recule face au traçage”. “Cluster” entre malgré tout dans le dictionnaire, et “foyer” s’enrichit des définitions de “foyer de contagion ou foyer épidémique”, ainsi que “foyer infectieux”.

“Cliqué-retiré”, plutôt que “click and collect”

De même, certaines entrées se voient adjoindre des expressions que la pandémie a rendues courantes: “immunité collective, de groupe ou grégaire”, “pic épidémique” et “plateau épidémique”, ou encore “état d’urgence sanitaire” à urgence. Plutôt que “click and collect” et “drive”, le Larousse recommande “cliqué-retiré” et “retrait rapide”.