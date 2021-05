Fadel Barro : “Si Macky Sall ne renonce pas à ses velléités de 3e mandat, il y aura pire que…”

La question d’un possible troisième mandat continue toujours de soulever des débats. L’avertissement sonne ferme et porte les empreintes du coordonnateur de la Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique (Plaaf). Dans une interview accordée à nos confrères de “SourceA”, Fadel Barro a mis en garde le chef de l’Etat sur un éventuel troisième mandat.

Le constat de Barro

“Le Sénégal a une grande capacité d’indignation qui ne date pas d’aujourd’hui. Les Sénégalais peuvent parfois boire la coupe jusqu’à la lie et ce, pendant longtemps. Mais finissent un jour par réagir. Et ça, Macky Sall ne l’a toujours pas compris. Mais c’est son problème. Et s’il ne renonce pas à ses velléités de 3e mandat, il y aura pire que ce qui s’est passé dernièrement” soutient, l’ancien coordonnateur du Mouvement “Y’en a marre” dans les colonnes du journal.