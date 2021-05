Les entrées du campus pédagogique de l’Ucad filtrées

L’Université Cheikh Anta Diop poursuit la politique de renforcement de la sécurité du campus pédagogique. Selon le Directeur de la gestion du domaine universitaire (DGDU), Amadou Macka Diouf, après le déguerpissement des marchands du «couloir de la mort», l’étape suivante consiste à filtrer les entrées au campus.

A ce propos, informe “L’As”, des portails et des postes de sécurité sont en train d’être érigés aux différents points d’accès du campus pédagogique. Il s’agit au total, de 10 portes d’entrée à partir du «couloir de la mort». On peut citer les différents accès sur la corniche, l’axe Aline Sitoé Diatta (ex-Claudel), la porte derrière la Bibliothèque Universitaire (BU) et la Faseg. «On fera en sorte que toute personne qui entre à l’université, soit identifiée. Il faudrait qu’elle ait des raisons valables d’y être pour éviter l’occupation anarchique de l’espace universitaire», précise-t-il.