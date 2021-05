LES JEUNES INVITÉS À FAIRE BON USAGE DES RÉSEAUX SOCIAUX

’’Il faut faire bon usage des réseaux sociaux et non un instrument de promotion des contre-valeurs. Ils peuvent constituer un moyen très efficace d’éducation et de promotion des valeurs que notre culture et notre religion ont voulues’’, a notamment dit M. Ndione.

Il s’exprimait lors d’un concours de récitation du Coran, à Diass, dans le département de Mbour (ouest). Une occasion saisie par les organisateurs pour prier pour la paix et la stabilité socioéconomique du pays.

Demandant aux uns et aux autres d’utiliser les réseaux sociaux à bon escient, M. Ndione est d’avis qu’on a beau éduquer ses enfants en leur inculquant les valeurs les plus importantes, les risques peuvent être énormes s’ils ne sont pas bien sensibilisés sur les réseaux sociaux.

Le maire de Diass estime que les ’’recommandations divines, la Sunna du prophète Mahomet (PSL) et le legs des anciens’’ peuvent nous protéger “des inconvénients des réseaux sociaux qui, à son avis, ne doivent nullement être une “plateforme d’injures”.

’’On dirait que les jeunes Sénégalais, pour la plupart, rivalisent dans la promotion des contre-valeurs. Il suffit d’un clic sur un post pour se rendre compte de l’immensité de la perte des valeurs chez les jeunes’’, s’est-il indigné.

Mamadou Ndione estime que les réseaux sociaux peuvent être utilisés dans le respect mutuel, dans l’acceptation de la différence, de la diversité.