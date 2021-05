Ousmane Tounkara: Menacé d’extradition vers le Sénégal, l’activiste édifié ce mardi

Interpellé le 15 mars dernier et poursuivi pour «terrorisme et menace de mort», Ousmane Tounkara sera édifié sur son sort, ce mardi 11 mai 2021, pour une notification définitive du juge américain de l’ICE (Immigration and customs enforcement), chargé de l’immigration et des douanes, en charge de son dossier.

La diaspora, qui a saisi Amnesty International, se mobilise pour éviter son extradition. Plus de 2000 signatures ont été collectées. Même le journaliste Adama Gaye a écrit au Président Biden, pour lui demander de ne pas extrader l’activiste. Pour rappel, l’activiste avait proféré des menaces de mort dans une vidéo à l’encontre du président de la République, Macky Sall, ainsi que d’autres personnalités, politiques et religieuses.