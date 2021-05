UN INVESTISSEMENT DE 243 MILLIONS DE FRANCS CONSENTI DANS LA START-UP “MBURU’’

Le Fonsis a réalisé cet investissement, qui est un ‘’mix de capital et de quasi capital’’, à travers son fonds WIC Capital et WE ! Fund. ‘’Ce quatrième investissement de WIC Capital a été réalisé avec la participation de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER). WIC Capital a, à ce jour, syndiqué près de 750 millions de FCFA ( 1,4m USD) dans des entreprises africaines dirigées par des femmes ‘’, rappelle le communiqué.

Il signale que ‘’Mburu’’ est une marque de boulangerie créée en 2019 à Ngaparou, dans la région de Thiès, par Isseu Diop Sakho et exploitée par la société Patria.

Laquelle est spécialisée dans la production et la commercialisation de pains, viennoiseries et pâtisseries à base de matières premières locales (mil, maïs, sorgho, fruits de saison, etc.). Le communiqué note que ces céréales sont encore peu utilisées dans la boulangerie sénégalaise en dépit de leur valeur nutritive et de leur disponibilité locale.

‘’Mburu a développé toute une gamme de produits de boulangerie autour de la promotion des céréales locales sèches en substitution du blé importé habituellement. Mburu a parallèlement développé un réseau de distribution s’appuyant sur des groupements féminins en milieu rural’’, souligne-t-il.

ll indique que ‘’cette vision intégrée de Mburu permet de structurer une chaine de valeur assurant des débouchés pour les producteurs de céréales locales et d’assurer des revenus aux femmes transformatrices mobilisées’’.

Créée en 2019, WE ! Fund, une société de capital investissement mise en place par le FONSIS et UNCDF, est spécialisée dans le financement des projets contribuant à l’autonomisation économique des femmes. WE ! Fund a apporté 120 millions FCFA pour la concrétisation de l’opération.