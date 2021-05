Éducation, formation, l’emploi: l’UE lance la campagne «Tekki Fi» pour les jeunes sénégalais

Pendant quinze jours, l’Union Européenne (UE) partagera avec les jeunesses sénégalaises ses initiatives dans les domaines de l’emploi, de la formation, de l’insertion professionnelle, de l’entreprenariat, de l’environnement, de la culture et du numérique. Ce, pour les faire connaître et échanger sur les actions futures. C’est du moins ce qu’a fait savoir Irène Mingasson Ambassadrice, Chef de la délégation de l’Union Européenne, ce mardi face à la presse à l’occasion de la journée de l’Europe de célébrée à Dakar.

Grace au programme de mobilité Erasmus+, 768 élèves et jeunes chercheurs sénégalais ont bénéficié d’une expérience d’échanges enrichissante tant culturellement que personnellement. Selon l’Ambassadrice, avec la campagne ‘’Tekki Fii’’, une caravane se déplace à travers les différentes régions du pays. Elle rappelle que jusqu’à présent, 6.964 jeunes ont reçu un appui pour développer des activités génératrices de revenus, ici au Sénégal.

Selon l’Ambassadrice, Chef de la délégation de l’Union Européenne, en cette période de tensions sociales, l’Europe reste solidaire du Sénégal et en particulier de sa jeunesse.

« Les valeurs qui sont au centre du projet européen sont aussi celles qui animent la jeunesse tels que, entre autres, l’égalité des chances, l’égalité des droits, un développement territorial et socio-économique inclusif. Des opportunités de formation et d’emplois. Ce sont les jeunes qui sont les plus directement et durablement concernés par les défis et les enjeux pressants de notre époque. C’est pour cela qu’ils doivent faire pleinement partie du processus de prise de décisions », a déclaré l’ambassadrice de l’UE au Sénégal.

Poursuivant ses propos, Irène Mingasson ajoute : « Aujourd’hui, nous, la Team Europe, souhaitons écouter les voix des jeunes et les relayer. Nous avons besoin de vous, de votre élan, de vos idées, et de votre participation active, pour jeter les bases d’un avenir ensemble ».

Pour Mme Mingasson, avec la campagne ’’Tekki Fii’’ réussir ici, c’est possible. « Avec la campagne ‘’Tekki Fii’’, dont la caravane se déplace à travers les différentes régions du pays, l’Union européenne s’engage à promouvoir des opportunités économiques concrètes mais aussi à informer les jeunes sur les dispositifs d’appui a l’entrepreneuriat ainsi que ceux de formation et d’insertion professionnelles. Jusqu’à présent, 6.964 jeunes ont reçu un appui pour développer des activités génératrices de revenus, ici au Sénégal. Notre objectif est de souligner que le potentiel du Sénégal est dans les mains des jeunes femmes et hommes sénégalais. Tekki fi, réussir ici, c’est possible », dit-elle.

L’Ambassadrice, Chef de la délégation de l’UE a aussi soutenu que : « L’UE s’est fermement engagée à favoriser la migration légale et la mobilité internationale, qui sont de formidables vecteurs d’intégration entre les peuples. Grace au programme de mobilité Erasmus+, 768 élevés et jeunes chercheurs sénégalais ont bénéficié d’une expérience d’échanges, enrichissante tant culturellement que personnellement. S’ajoutent les Bourses d’études/EM. Mentionner aussi les initiatives développées par plusieurs EM dans le domaine de l’économie circulaire pour permettre à des jeunes, de toutes origines et tous milieux, de travailler en Europe et y gagner en expérience ».

« Au Sénégal, la demande d’emploi croît plus vite que l’offre générée par le PIB »

Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, a indiqué que « le Sénégal est engagé sur une croissance économique de 6 % par an en moyenne depuis 2014. Mais est aujourd’hui confronté à une demande du travail qui croît plus vite que l’offre générée par le développement du Produit intérieur Brut. Qui plus est, la pandémie de Covid-19 avec ses effets réels sur l’économie est venue exacerber une situation sociale étouffante pour la jeunesse sénégalaise. Le gouvernement a pris bonne note de cette frustration exprimée lors des malheureux événements de mars et a apporté des ajustements nécessaires, en réadaptant son intervention pour résorber la demande croissante d’emploi ».

La Journée de l’Europe est, une journée, internationale de festivités dans les États membres de l’Union européenne (UE), qui commémore la Déclaration Schuman du 9 mai 1950, l’acte de naissance de l’UE. Cette journée est également l’occasion de célébrer le chemin emprunté par les Etats membres pour consolider les principes et les valeurs du projet européen, la démocratie et l’Etat de droit, l’égalité des chances, la justice et le respect des droits humains.