Le chef de la diplomatie iranienne en Syrie pour évoquer la situation israélo-palestinienne

En pleine escalade entre Israël et les groupes islamistes palestiniens, le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, s’est rendu en Syrie, mardi 11 mai, pour s’entretenir de la situation régionale avec les représentants des groupes islamiques palestiniens.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Gazhi – RFI

L’Iran ne cache pas son soutien aux groupes islamiques palestiniens. Les responsables iraniens multiplient les messages pour soutenir le Hamas et le Jihad islamique et souligner la faiblesse du système antimissile israélien.

Mardi, le guide suprême, l’ayatollah Khamenei a apporté son soutien aux Palestiniens. « Les sionistes ne comprennent que le langage de la force. Les Palestiniens doivent renforcer leur puissance pour stopper ces criminels », a déclaré le numéro un iranien.

Principal ennemi d’Israël, l’Iran est le principal soutien des groupes islamistes palestiniens dans la région. Après plusieurs années de froid avec le Hamas en raison de la situation en Syrie, le groupe palestinien s’est de nouveau rapproché de Téhéran.

Appui technologique

Plusieurs responsables militaires iraniens ont souligné ces derniers mois le rôle de l’Iran pour fournir aux groupes palestiniens la technologie nécessaire pour fabriquer des missiles qui sont utilisés contre Israël. Des missiles d’une portée de plus en plus longue, mais aussi de haute précision qui permettent aux Palestiniens de frapper des cibles à Tel-Aviv ou Haïfa.

Une technologie encore plus développée a été fournie au Hezbollah libanais qui possède des missiles encore plus puissants, selon les mêmes responsables. L’Iran et Israël sont en guerre ouverte avec actions ciblées contre des navires en Méditerranée, en mer Rouge ou encore dans le golfe Persique, mais aussi contre des installations militaires.