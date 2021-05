Soutien au secteur de l’éducation : L’État offre 20 bus aux universités et lycées publics du pays.

C’est à travers une coopération du Sénégal et de l’Inde que 500 bus ont été mis à la disposition de notre pays. Ainsi, le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement a octroyé 20 minibus au MESRI. « Pour la distribution de ces bus, le chef de l’État a décidé de privilégier la jeunesse, ainsi que les élèves et étudiants. À cet effet, des bus de 55 places ont été donnés aux lycées de Kédougou, de Diourbel, au centre Talibou Dabo de Dakar… Pour ce qui concerne les universités, on avait déjà octroyé 29 bus. La cérémonie d’aujourd’hui s’inscrit dans la dynamique de soutien de l’État au secteur de la jeunesse, notamment celle en formation dans les universités. »

Cet appui significatif permettra, sans nul doute, de mener à bien les activités pédagogiques, culturelles et sportives, en milieu universitaire. « Ce geste, hautement symbolique, traduit de l’engagement de son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal et de son Gouvernement à améliorer les conditions d’études et de formation de nos étudiants », a fait savoir Cheikh Oumar Anne, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.