Attaques contre Soham WARDINI, Barthélémy DIAS s’insurge

Les attaques de certains partisans de Khalifa Sall contre le maire de Dakar, Soham Wardini, ne sont pas du goût de Barthélémy Dias. «Prépares tes bagages et quittes notre mairie», ont écrit des soutiens du leader de la coalition Tawaxu Ndakaru.

Des propos qui ont mis mal à l’aise son bras droit et maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur qui a été contraint de recadrer les détracteurs du maire. «Je persiste et signe, je ne cautionne pas ces publications et n’encourage pas ces comportements. Je l’ai fait savoir en privé et ma responsabilité me commande de le dire en public. A mes soutiens, amis et sympathisants, je vous prie de respecter notre ligne de conduite. Je réitère mon respect, ma considération et ma sympathie à madame le maire Soham El Wardini, qui est une mère et un allié politique de tous temps», a écrit Barthélémy Dias sur sa page Facebook. Alliée de Khalifa Sall, Soham Wardini a été élue maire de la Ville de Dakar avec le soutien de Khalifa Sall qui a été destitué par le président de la République après sa condamnation à cinq ans de prison pour «détournement». Aujourd’hui, Barthélémy Dias est considéré par certains comme le candidat à la ville de Dakar de la coalition Taxawu Ndakaru. Mais Macky Sall s’est engagé et est déterminé à supprimer la ville de Dakar.

Charles G.DIENE