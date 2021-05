Élections locales 2022: la caution fixée à 10 millions de FCfa

A travers un communiqué de presse, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique informe que le montant de la caution pour les élections locales 23 janvier 2022 s’éleve à 10 millions de FCfa.

« En application des articles L.243 et L.279 du Code électoral, le montant de la caution en vue de la participation aux élections départementales , d’une part , et aux élections municipales, d’autre part, est fixé à dix (10) millions (10.000/000) de francs CFA, pour chaque type d’élection et par chaque liste quel que soit le nombre de départements ou de commune où la liste de candidats se présente », note ledit communiqué.

Il relève que « cette somme est à verser à la Caisse des dépôts et consignations par le mandataire au nom d’un parti politique légalement constitué, d’une coalition de partis politiques légalement constitués ou d’une entité regroupant des personnes indépendantes ».



Après plusieurs reports, la date des locales a été fixée au dimanche 23 janvier 2022. La mesure a été prise par le président de la République, Macky Sall, par décret n° 2021-562 du 10 mai 2021.