Visit Rwanda et RwandAir Désignés Partenaires Officiels de la Basketball Africa League

La Basketball Africa League (BAL) et le Rwanda Development Board (RDB) ont annoncé aujourd’hui la signature d’un partenariat pluriannuel faisant de « Visit Rwanda », l’initiative marketing et touristique du pays, un partenaire fondateur et hôte de la saison inaugurale de la BAL prévue du 16 au 30 mai à Kigali.

Le partenariat mettra en avant le Rwanda, destination touristique et lieu d’investissement de classe mondiale, et mettra en exergue l’économie sportive grandissante de l’Afrique. Les matchs se joueront à la Kigali Arena et le Kigali Convention Centre accueillera les entraînements des 12 équipes en lice. Visit Rwanda apparaîtra sur les tenues des équipes. La BAL et le RDB travailleront ensemble au développement des jeunes et sur des projets de responsabilité sociale à Kigali pendant la saison.

Par ailleurs, RwandAir sera la compagnie aérienne officielle de la ligue pour cette première saison et a assuré les déplacements de certaines équipes et membres du personnel de la BAL vers et depuis Kigali. RwandAir, considérée comme l’une des compagnies aériennes les plus sûres et ayant la plus forte croissance en Afrique, exploite l’une des flottes les plus récentes et modernes depuis sa plateforme de Kigali. En début d’année, RwandAir est devenue la première compagnie aérienne africaine à vacciner son personnel navigant et administratif contre le COVID-19.

« Alors que nous sommes sur le point de lancer notre ligue et d’écrire l’histoire du basketball, collaborer avec la RDB et RwandAir traduit notre conviction que le sport, et le basketball en particulier, peut stimuler la croissance économique du continent », a déclaré le président de la BAL, Amadou Gallo Fall. « Le Rwanda est en tête d’affiche du tourisme en Afrique et ce partenariat mettra en valeur un continent africain créatif, dynamique et prêt à raconter son histoire ».

« Nous sommes très contents de coopérer avec la BAL, qui nous offre l’occasion inestimable de montrer les merveilles du Rwanda », a affirmé Clare Akamanzi, présidente du Rwanda Development Board. « En tant que partenaire fondateur et hôte, nous pourrons toucher des millions de fans de basketball du monde entier et promouvoir la beauté naturelle du Rwanda, son tourisme sportif naissant et son environnement propice au commerce et aux investissements. L’organisation de la BAL au Rwanda témoigne également de la bonne gestion de la pandémie de COVID-19 par le Rwanda, et il nous tarde d’accueillir tous les joueurs et visiteurs au Rwanda pour une expérience sûre et agréable ».

« En tant que transporteur national du Rwanda, nous sommes honorés d’être la compagnie aérienne officielle de la BAL et nous avons hâte de recevoir les joueurs et le personnel à bord », a déclaré Yvonne Manzi Makolo, PDG de RwandAir. « Nous nous réjouissons de pouvoir jouer un rôle crucial afin d’unir les équipes d’Afrique pour cette saison inaugurale. En plus d’avoir vacciné tous nos salariés, nous avons mis en œuvre des protocoles stricts d’hygiène et de sécurité à bord et à l’aéroport. Avec ces mesures, les joueurs et le personnel seront rassurés et sereins lors de leur déplacement à Kigali ».

Douze équipes venant des quatre coins du continent, dont le club rwandais des Patriots BBC, prendront part à la première saison de la BAL. La Kigali Arena accueillera les 26 matchs de la compétition et la première finale de la BAL aura lieu le dimanche 30 mai.

