UNE ORGANISATION PROPALESTINIENNE DU SÉNÉGAL ’’ESTIME À SA JUSTE VALEUR’’ LA RÉACTION DE MACKY SALL

Dakar, (APS) – La Campagne sénégalaise pour la défense d’Al-Qods et de la Palestine ‘’estime à sa juste valeur’’ la réaction du chef de l’Etat sénégalais préconisant la ‘’désescalade’’ au Proche-Orient et souhaitant des négociations entre Israéliens et Palestiniens, ‘’dans le respect du droit international’’.

Le président de la République a préconisé jeudi la ‘’désescalade’’ au Proche-Orient et a souhaité des négociations entre Israéliens et Palestiniens, ‘’dans le respect du droit international’’.

’’C’est le [moment] de prier pour la paix, la paix en Palestine et en Israël. Nous profitons de l’occasion pour lancer un appel à la désescalade, pour que la paix revienne, pour que des discussions saines et sérieuses puissent être engagées entre ces deux communautés dans le respect du droit international’’, a déclaré Macky Sall.

Le chef de l’Etat a lancé cet appel en s’adressant à la nation, via la RTS 1, après qu’il a sacrifié à la traditionnelle prière de l’Aïd el-Fitr qui marque la fin du ramadan.

’’C’est notre devoir de faire cet appel’’, a-t-il affirmé, rappelant que le Sénégal dirige, depuis 1975, le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.

’’Israël est également un partenaire. Nous l’invitons à tenir compte de la situation et à agir dans le sens de l’apaisement‘’, a ajouté Macky Sall.

Dans un communiqué reçu à l’APS, la Campagne sénégalaise pour la défense d’Al-Qods et de la Palestine soutient qu’elle ‘’estime à sa juste valeur’’ la réaction de Macky Sall ‘’dont le pays assure la présidence du Comité des Nations Unies pour la défense des droits inaliénables du peuple palestiniens’’ depuis 1975.

Selon l’organisation, ’’la position du Sénégal est salutaire et est à prendre en compte dans le combat que mènent la Ummah islamique et les hommes et femmes épris de paix et de justice dans le monde pour l’indépendance totale de la Palestine’’.

Elle invite la communauté internationale à ’’mettre fin aux agissements illégaux (…) qui peuvent mettre en péril la paix et la stabilité au Proche Orient et dans le monde entier’’.

La Campagne appelle le Sénégal, qui préside le Comité des Nations unies pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien, à ‘’convoquer’’ l’ambassadeur israélien à Dakar pour ‘’lui exprimer la colère et la consternation des musulmans et des chrétiens (…) face à cette agression’’.

Elle invite également la CPI à diligenter une enquête sur des crimes de guerre perpétrés par les Israéliens dans les territoires palestiniens.

Les affrontements entre Israël et le Hamas se poursuivent depuis lundi. Le dernier bilan fait état de 126 morts dans les raids aériens sur l’enclave palestinienne de Gaza, 10 morts dans des heurts avec l’armée israélienne en Cisjordanie et 9 morts côté israélien, selon les médias internationaux.

