Le pape considère les abus sur les enfants comme un “assassinat psychologique”

“La protection de l’enfance contre l’exploitation sexuelle est un devoir pour tous les États”, a-t-il ajouté lors de l’audience pour les membres de l’association italienne de lutte pour la protection des enfants Meter. “Ils doivent poursuivre et punir à la fois les trafiquants et les auteurs d’abus”. Le pape, âgé de 84 ans, a de plus condamné la promotion de la pédopornographie sur Internet et les différents réseaux sociaux.