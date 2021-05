Vers un Success Story : si la DER et L’ADEPME se rapprochaient de ces jeunes qui prennent déjà leur destin en main

Je suis Mor Ndiaye, jeune entrepreneur sénégalais âgé de 22 ans, j’habite à Ndiaye Thioro dans le département de Kebemer au Sénégal. Jeune marié et père d’un magnifique garçon d’un an, j’entreprends depuis deux ans déjà, j’ai ouvert une boulangerie dans ma localité. Fort de ce succès j’ai décidé de voir plus grand en me lançant dans un secteur qui me passionne énormément : L’élevage.

J’ai ouvert une ferme, du nom de Mor Khoudia dans laquelle je possède un cheptel des plus diversifiés (moutons, bœufs, poules, pintades, dindes, pigeons, chevaux etc). L’idée ici est d’élargir les atouts en ma disposition afin d’ouvrir une autre ferme.

Je possède aussi un champ de 2 hectares dans lequel je cultive de la carotte, du poivron, des pommes de terre, des oignons, des tomates, des citrons et des mangues.

Étudiant en fac de droit, j’ai abandonné mes études pour aller migrer aux Etats-Unis, malheureusement, cette aventure s’est soldée par un fiasco. C’est la raison pour laquelle je suis retourné dans mon pays et j’ai essayé de m’en sortir ici avec le peu de moyen que je possède.

Aujourd’hui je suis extrêmement fier de mon parcours malgré mon jeune âge, et je ne compte pas m’arrêter en si bon chemin. Ce que j’aimerai partager avec la communauté d’Afropreneuriat, c’est qu’on a pas besoin d’être jeune pour enregistrer des échecs et se relever. Que à force d’abnégation on réussit à atteindre tous ses objectifs.