Monsieur le président, le choix communal de la Médina est inaliénable (Ousmane Diallo)

Alors la jeunesse médinoise, le groupement des femmes et l’amicale des vieux de la commune ont fait un choix judicieux clair pour porter leur dévolu sur un candidat dont la droiture, la loyauté au président de la République le dogme visionnaire et la vertu en bandoulière ont toujours guidé sa politique pour enfin sortir de la commune de son long sommeil ténébreux et agonisant.

Monsieur le Président,

Ce choix est porté sur le candidat du DG Cheikh Ameth Tidiane BÂ alias Messi qui dans son programme élabore des solutions concrètes vécues quotidiennement par les jeunes et les femmes ;

– une éducation citoyenne,

– rénovation du grand marché emblématique,

– repenser l’architecture de la commune,

– mobiliser des ressources pour tripler le budget,

et une vision œcuménique pour hisser haut la commune parmi les cités référentielles ;

– développer le pôle économique de la commune,

– développer le leadership local dans l’entrepreneuriat,

– vulgariser le commerce dans la localité,

– prôner une économie inclusive,

– développer une plateforme informatique…

À l’unanimité, la jeunesse en entier a multiplié ses forces et compétences autour de ce dénominateur commun : DG Cheikh Ameth Tidiane BA l’homme consensuel, fédérateur, loyal pour la gestion efficace et efficiente de la commune et ses ressources.

Il est demandé de mettre la Medina au-dessus de nos personnes donc nous demandons à tous les Medinois de surseoir à leurs ambitions ou à leur ego et de se rassembler autour d’un projet axé exclusivement pour l’intérêt de notre commune bien aimée et de l’homme qui l’incarne le Dr Cheikh Ameth Tidiane Ba autour de ce programme politique pour l’intérêt exclusif de la MÉDINA NEW CITY…

En définitive, le choix sacré de la Médina est le candidat de la jeunesse DG Cheikh Ameth Tidiane BÂ le Messi pour une cité intelligente.

Amicalement vôtre monsieur le Président et les membres de la coalition BBY.

Ousmane DIALLO,