L’UE autorise la conservation du vaccin Pfizer au réfrigérateur pendant un mois

L’Agence européenne du médicament a décidé, lundi 17 mai, d’autoriser la conservation pendant 31 jours des doses du vaccin Corminaty de Pfizer-BioNTech à la température du réfrigérateur. C’est une température bien inférieure à ce qui était autorisé jusqu’ici et cette décision devrait permettre d’accélérer les campagnes de vaccination à travers l’Union européenne.

Avec notre bureau de Bruxelles,

Selon l’Agence européenne du médicament, les doses non ouvertes du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech peuvent désormais être stockées entre 2 et 8 degrés pendant un mois, contre cinq jours maximum jusqu’ici. La logistique devrait s’en trouver largement facilitée avec, en point de mire, une distribution du vaccin étendue bien au-delà des centres de vaccination situés dans les plus grandes villes.

Stockage à -70° au départ

Premier vaccin autorisé dans l’UE le 21 décembre dernier, il était au départ soumis à un stockage à -70°C dans des congélateurs dont seuls les plus grands hôpitaux disposaient au début, après un transport en camion frigorifique dans de la glace carbonique à -80°C.

Déjà, il y a deux mois, l’autorisation de stockage en congélateur conventionnel entre -15° et -25° avait assoupli les conditions d’emploi ; et pour l’Agence européenne du médicament, la décision de lundi aura « un impact significatif » sur les campagnes de vaccination.

36% seulement des adultes européens vaccinés

Environ 143 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech ont été distribuées en Europe, loin devant les 43 millions du vaccin AstraZeneca et les 19 millions de Moderna.

Les campagnes de vaccination en Europe ont besoin d’un sérieux coup d’accélérateur pour atteindre l’objectif que claironne avec assurance la Commission européenne de 70% d’adultes vaccinés en juillet. Pour l’instant, seuls 36% des adultes européens ont reçu une première dose et moins de 15% sont entièrement vaccinés.