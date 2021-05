Rattachement d’une partie de Pikine à Guédiawaye: Le collectif « Forces vives de Pikine » désapprouve

Il y a quelques jours, le Maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall, a mené un plaidoyer pour l’extension du département de Guédiawaye. Son souhait est que le Technopôle (commune de Dalifort) et le marché Boubess (Djeddah-Thiaroye Kao) soient rattachés à Guédiawaye. Mais, à Pikine, ce plaidoyer est accueilli comme un drame par les jeunes des communes visées par cette déclaration du Président de l’Association des maires du Sénégal.

La récente sortie du Maire de Guédiawaye, Aliou Sall, réclamant le rattachement du Technopôle et d’une partie de la commune de Djeddah-Thiaroye Kao au département de Guédiawaye, a fait sortir de leurs gonds « les Forces vives de Pikine ». Au cours d’une rencontre tenue hier à Pikine Tally Boubess, ce collectif regroupant des structures de jeunes du département de Pikine a vivement condamné cette proposition du maire de Guédiawaye. Bira Lô, un des porte-parole de ce collectif, rappelle que le Technopôle est l’un des rares poumons verts de Dakar. Après avoir évoqué le lien historique qui lie le Technopôle au département de Pikine depuis toujours, il a invité la plus haute autorité du pays à réagir à temps « afin d’éviter que la situation n’empire ». À son tour, Alioune Diagne, membre dudit collectif, explique que c’est dans une vidéo devenue virale et publiée ces derniers jours sur les réseaux sociaux que l’édile de la ville de Guédiawaye a tenu ces propos qui n’ont pas plu aux Pikinois. « Ce n’est pas quelque chose que nous avons inventée, nous l’avons vue et entendu demander le rattachement d’une partie des communes de Djeddah-Thiaroye Kao, de Pikine-nord et de Pikine-ouest à la ville de Guediawaye. Les zones ciblées par le Président de l’Association des maires du Sénégal sont, en réalité, les endroits les plus chers à ces localités. Il s’agit du marché Boubess, Djeddah-Thiaroye Kao et le Technopôle de Pikine », martèle Alioune Diagne.

À son tour, il attire l’attention des autorités sur le fait que depuis cette fameuse déclaration, la jeunesse pikinoise (toutes obédiences confondues) s’est levée pour dire non à cette suggestion ou proposition du maire de Guédiawaye. « Nous nous sommes déjà réunis en assemblée générale à Pikine-nord et les jeunesses confondues de toutes les communes ciblées par le maire de la ville de Guédiawaye ont unanimement dénoncé la provocation tendant à arracher une partie de Pikine de son territoire pour l’offrir à Guédiawaye », fulmine-t-il. Dans le même ordre, Alioune Diagne ajoute que cette jeunesse n’exclut pas la possibilité de déclarer la guerre à quiconque s’aventure à morceler davantage le département de Pikine. « Cette tentative de morcellement ne passera pas », poursuit-il. M. Diagne a laissé entendre que la préoccupation de Guédiawaye n’est rien d’autre que trouver des ressources additionnelles. « Si le département de Guédiawaye veut des ressources pour financer son développement, il doit s’orienter vers une autre direction, plutôt que de provoquer Pikine », conclut-il.

Abdou DIOP

CHEIKH NDONGO GUÈYE, ADJOINT AU MAIRE DE GUÉDIAWAYE – « Au-delà du Conseil municipal, c’est tout Guédiawaye qui réclame cette réforme »

Premier adjoint au maire de la ville de Guédiawaye, Cheikh Ndongo Guèye précise qu’au-delà du Conseil municipal de la ville de Guédiawaye, c’est toute la population du département de Guédiawaye qui réclame le rattachement de ces zones à Guédiawaye. Prenant le contrepied du collectif dénommé « Forces vives de Pikine », le premier adjoint au maire de la ville de Guédiawaye déclare haut et fort que la réclamation faite par le Maire Aliou Sall est plus ancienne que l’accession de ce dernier à la tête de la ville de Guédiawaye. Étayant ses propos, il affirme que Guédiawaye est très mal ceinturé par le département de Pikine. C’est pourquoi, il estime que c’est le moment de trouver un juste équilibre à travers un redécoupage rationnel qui va s’opérer sans parti pris ni complaisance. En effet, le premier adjoint au maire de la ville de Guédiawaye a dit ne pas comprendre que l’enseigne « La brioche dorée » puisse faire partie intégrante de la commune de Djeddah Thiaroye Kao au moment où l’ancien tribunal est dans le périmètre communal de Médina Gounass (Guédiawaye). Cheikh Ndongo Guèye rappelle qu’en tant qu’adjoint au maire de la ville de Guédiawaye chargé des halles et marchés, il avait sous son autorité la gestion du marché Boubess aujourd’hui rattaché à Djeddah Thiaroye Kao. De la même manière, Cheikh Ndongo Guèye peine à comprendre que la cité Gadaye soit administrée par la commune de Yeumbeul-nord. A. DIOP