Ernest Sambou sur le duel Bby-Pastef aux Locales : «C’est une bataille entre fils du terroir»

Par Ibou MANE (Correspondant) – Ernest Abou Sambou est convaincu que les populations de Tenghory Transgambienne ont déjà fait confiance au Président Macky Sall. L’apériste de Bignona, qui était le parrain de la finale d’une manifestation sportive, y voit une motivation pour la mouvance présidentielle qui a perdu ce département lors de dernière élection présidentielle. Il assure qu’un «travail important» est en train d’être fait en termes de «reconstruction du discours». C’est que Macky Sall et ses alliés auront fort à faire avec le Pastef dans cette zone qui compte beaucoup sur Ousmane Sonko et qui l’a prouvé lors des émeutes de début mars. Sauf que, pour les élections territoriales du 23 janvier 2022, les apéristes espèrent que ce sera une autre manche. Ernest Abou Sambou souligne que les enjeux sont «totalement différents». «L’élec­tion présidentielle a un caractère national, et beaucoup de facteurs ont concouru à notre défaite dans ce département. L’enjeu des élections locales est extrêmement important car il s’agit, ici, d’élire des fils de la localité et non un président de la République. Donc, c’est une bataille qui va concerner les fils du terroir», argue M. Sambou. Et pour ce lieutenant de Abdoulaye Badji, l’ambition de Bby est de «conserver toutes les 19 collectivités territoriales du département qui sont déjà dans l’escarcelle du camp présidentiel afin que les politiques publiques mises en œuvre par le Président Macky Sall puissent avoir une oreille attentive auprès des populations mais également des élus locaux qui sont chargés de les administrer». Pour ce faire, le patron communal de l’Apr de Bignona, estime qu’il faut convaincre les populations que le seul détenteur du pouvoir qui a aujourd’hui la possibilité d’apporter des réponses à leurs préoccupations demeure le Président Macky Sall. «Il est heureux qu’elles aient compris ce discours et que la meilleure voie, c’est d’accompagner le président de la République dans son programme pour qu’elles puissent s’assurer un bien-être social et économique», soutient M. Sambou.

imane@lequotidien.sn