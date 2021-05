PRESSE ET POUVOIR – Des journalistes à l’assaut des Locales

Lors des dernières législatives, c’est Racine Talla, actuel directeur général de la RTS et Aliou Sall qui ont réussi à se frayer un chemin pour devenir maires respectivement de Wakhinane Nimzat et Guédiawaye. A chaque élection, on voit émerger des visages nouveaux et pour les prochaines locales prévues le 23 janvier 2022, la liste des journalistes candidats pourrait s’allonger davantage. En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux à briguer ou à vouloir briguer les suffrages des Sénégalais. On peut citer Ahmed Aidara de la Zik FM qui lorgne la mairie de Guédiawaye, Mbaye Sène (DTV) pour la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, Thierno Amadou Sy (ancien RTS), Tidiane Tamba et de Bachir Fofana (ancien du Populaire) qui est le dernier à avoir déclaré sa candidature via sa page Facebook pour la mairie de Vélingara. «Je déclare ma candidature aujourd’hui (le 17 mai, Ndlr) pour la commune de Vélingara (région de Kolda). J’affirme ma volonté de servir ma commune qui a besoin d’un nouveau souffle. Avec des frères et sœurs engagés et dynamiques, nous sommes prêts pour les enjeux qui nous attendent au niveau économique, social, démographique et environnemental.

Chère population de la commune de Vélingara, je sollicite vos suffrages, et vous mes amis je sollicite votre soutien», écrit-il. Au Fouta également, Thierno Ahmadou Sy voudrait déboulonner Abdoulaye Sally Sall de la mairie de Nabadji Civol. L’ancien journaliste de la RTS continue sa marche vers l’avant en misant sur le social et autres activités environnementales.

A niveau de Mermoz Sacré-Cœur, Babacar Gningue dit Mbaye Sène vise le fauteuil de Barthlémy Dias qui a déjà déclaré sa flamme pour Dakar. Le journaliste-Chroniqueur à DTV, s’active aussi dans le domaine social surtout en période du mois de Ramadan. Last but not least, il y a aussi Tidiane Tamba qui sillonne le Fouladou tous les week-ends pour prêcher la bonne parole. Peu représentés dans les collectivités locales, les professionnels des médias veulent s’impliquer dans leur gestion et espèrent bien renverser la vapeur. Les élections locales de 2022 seront une première expérience électorale pour presque tous les journalistes qui ont annoncé leurs candidatures.

Cette décision des journalistes de se lancer dans la bataille des élections locales montre aussi un engagement de la jeunesse à changer le visage de la politique au Sénégal. Les candidats déclarés ne devront pas tarder à dévoiler leurs programmes pour convaincre les populations.

MARIAME DJIGO

SUDONLINE