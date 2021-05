Sawfat Ibraghith, Ambassadeur Palestine au Sénégal: “On va remporter la guerre de la Libération..”

“Les palestiniens depuis ce jeudi ont manifesté leur joie de la victoire, malgré que c’est un cessez-le-feu. La bataille était coûteuse, mais on l’a gagnée. On va remporter la guerre de la libération de la Palestine. On a tiré trois leçons, la solidarité, la fin de l’impunité d’Israël et la victoire finale”, a affirmé l’Ambassadeur de la Palestine, Safwat Ibraghith, au Sénégal qui estime que depuis 73 ans, Israël domine son peuple. “Mais c’est fini car Allah nous a promis de patienter, on va fêter la victoire finale inshA Allah”, dira-t-il.