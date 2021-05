À Gaza, les bombes israéliennes continuent à faire des victimes

J’avais ici un immeuble de sept étages. Quatre familles y vivaient. Quelques minutes avant qu’il ne soit bombardé j’ai été prévenu par l’armée israélienne. Ils m’ont dit : “vous devez quitter les lieux”. On est partis. On s’est éloignés de 500 mètres et là le bâtiment a été bombardé. J’ignore les raisons qui les ont poussés à bombarder notre immeuble. C’était un immeuble d’habitation, qui était occupé par des civils. Moi, je suis un commerçant, je n’ai aucun lien avec une quelconque organisation politique ou militaire. Je viens de perdre mon foyer, là où je me sentais bien, là où je me sentais en sécurité. J’ai travaillé dur pour construire cet immeuble et en une fraction de seconde tout a disparu. Je ressens beaucoup de colère et beaucoup de tristesse.