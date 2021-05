Gestion du pays, entourage incompétent du Président : Khouraïchi Thiam tire sur Macky

Le leader des «Forces nouvelles» constate que des «pyromanes» font croire au chef de l’Etat qu’il n’y aurait plus de seconde vague de violence dans le pays. Allusion faite aux émeutes de début mars parties de l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr.

Khouraïchi Thiam d’avertir : «C’est archi faux. Ils se trompent et trompent en même temps le Président. De toutes les façons, qu’il se le tienne pour dit : S’il ne se ressaisit pas et essaie de renverser la vapeur, qu’il ne soit pas surpris de voir à nouveau la déferlante secouer le pays. Et en ce moment, l’Armée prendra le pouvoir.»

Mais l’ancien ministre sous Wade n’a pas raté Macky Sall à qui il reproche de s’être mal entouré. «Ces ministres et autres responsables pyromanes, il faut les chasser de ton entourage et les ôter de la vue des Sénégalais. Sinon les populations continueront de vous en vouloir à jamais», a-t-il dit.

Le Quotidien