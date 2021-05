Ses va-et-vient fréquents depuis un certain temps étaient épiés par des politiques qui voyaient en lui un potentiel adversaire. Il n’y a plus de doute. Samba Alassane Thiam a finalement déclaré sa candidature à la mairie de Ourossogui et procédé au lancement officiel de son mouvement politique dénommé Grand Sogui. Son ambition est de «changer le visage» de cette ville, carrefour économique du Fouta, qui regorge de nombreuses potentialités.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Mai 2021

Samba Alassane Thiam défie Me Moussa Bocar Thiam : Le leader de «Grand Sogui» candidat à la mairie de Ourossogui

D’après « Le Quotidien », le secrétaire général de l’Artp entend poursuivre ses «actions politiques et sociales dans l’espace public». Et il annonce déjà, entre autres, une ligne de crédit de 50 millions de F Cfa pour «atténuer le difficile accès à des financements conséquents pour les femmes» et des bourses de stage d’excellence pour les meilleurs étudiants de la commune pour un montant de 10 millions de F Cfa.

M. Thiam, qui a décrié les «difficiles» conditions de vie des populations, s’est engagé à apporter des changements radicaux dans sa ville d’origine.

«Nous avons écouté tous les messages de détresse et les appels de la population pour une ville propre, verte, sûre, assainie et organisée par un nouveau maire. Nous avons accepté d’assumer les responsabilités », leur a-t-il dit.

Le leader de «Grand Sogui» entend donc défier le maire sortant, Me Moussa Bocar Thiam, par ailleurs Agent judiciaire de l’Etat (Aje). La course à la mairie d’Ourossogui promet de rudes empoignades.

