Ziarra auprès du khalife des Mourides :  Allégeance renouvelée du Hizbut Tarqyyah et 313 millions Fcfa de « adiya »

Venus de toutes les contrées du pays et de l’étranger, les membres du dahira Hizbut Tarqyyah ont effectué, samedi 22 juin 2021 à la résidence Khadim Rassoul, une ziarra général auprès du khalife des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Sous la conduite de son nouveau responsable moral, Serigne Youssou Diop, le Hizbut Tarqyyah a renouvelé son allégeance et remis un « adiya », don pieux, de 313 millions de Fcfa au khalife.

L’ombre de Serigne Atou Diagne, leur défunt responsable moral a plané sur la ziarra annuelle du dahira Hizbut Tarqiyyah auprès khalife général des Mourides, samedi à Touba. A l’occasion, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a dit toute sa satisfaction à l’endroit des membres du dahira Hizbut Tarqiyyah et les espoirs que toute la communauté porte en eux. « Votre démarche traduit la réalisation d’une volonté du Cheikh, ce que vous représentez et l’endroit où vous mettez les pieds, notre espoir en vous est grand. Dans votre quête de perfection vous êtes à un point où seul l’aboutissement est la résultante. A travers vous, nous avons une grande satisfaction et nous rendons grâce au Cheikh. Je prie que Serigne Touba vous gratifie de sa miséricorde et j’espère que vous m’avez compris. La voie est toute tracée, sachez que notre compagnonnage, vous et moi, relève de la volonté du Cheikh. Qu’Allah nous fasse miséricorde. Conservez cette constance dans le renouvellement de votre engagement. », a-recommandé le khalife des Mourides à l’endroit des membres du Hizbut Tarkiyyah.

Auparavant Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, introduisant le khalife général, a salué le travail du défunt responsable moral du Hizbut Tarkiyyah, Serigne Atou Diagne. Il a ensuite félicité Serigne Youssou Diop et ses condisciples, leur faisant savoir que l’appui et l’assistance de Serigne Touba est à la base de cette ziarra qui est un succès.

Pour sa part Serigne Youssou Diop, qui a renouvelé l’allégeance du dahira au khalife général, a dit marcher sur les traces de son défunt prédécesseur. Il considère le montant des 313 millions de Fcfa remis sous forme de «don pieux, fortement en deçà de leur volonté». Il a exprimé la volonté du dahira de finir les travaux en cours à l’université de Touba dans les meilleurs délais et a sollicité des prières à l’endroit de ses condisciples. Mamadou DIEYE