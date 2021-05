Abdou MBOW : « Macky SALL n’a pas acheté l’avion pour lui mais pour le Président du Sénégal »

« L’achat de l’appareil s’est fait avec toutes les conditions de transparence ». C’est le premier vice-président de l’Assemblée nationale qui le déclare.

Abdou MBOW cherche ainsi à contredire ceux qui dénoncent l’achat du nouvel avion présidentiel. Selon lui, l’achat de l’avion de commandement A320 Néo par la présidence de la République n’a pas été fait selon le bon vouloir de Macky SALL mais pour assurer les déplacements du président de la République du Sénégal.

« C’est en 2019 qu’on a enclenché la procédure. L’avion sera réceptionné en juillet le paiement se fera par tranches. Ceux qui parlent du coût on va en discuter certainement. Il faut savoir que l’avion de commandement est du ressort de l’armée et je pense que l’armée a cette souveraineté nationale pour ne pas communiquer là-dessus. Il est très normal pour qu’on achète un avion pour le président de la République du Sénégal. Et cela ne doit pas être un scandale dans un pays démocratique. Macky SALL ne l’a pas acheté pour lui mais pour le président de la République du Sénégal », explique-t-il.

Des explications tirées par les cheveux qui risquent de ne convaincre personne.

WALFNet