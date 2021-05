Achat d’un avion présidentiel neuf – 320 Néo-polémique : Interrogations sur le montage financier

Pour les besoins des missions présidentielles, Macky Sall s’est payé un nouvel avion. Il s’agit d’un A-320 Neo fabriqué par la compagnie Airbus. Le 16 juillet prochain, l’avion sera réceptionné. L’annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement. Dans un communiqué, Oumar Guèye, par ailleurs ministre des Collectivités territoriales et du développement territorial, précise que «ce nouvel appareil a été acheté en remplacement de l’appareil A-319, fabriqué en 2001. Celui-ci avait été acquis en seconde main en novembre 2010, avant d’être mis en service en mars 2011». D’après le ministre, la vétusté de Pointe Sarène nécessitait de «fréquentes et onéreuses visites techniques, et par conséquent de longues périodes d’immobilisation et des dépenses de location d’aéronefs pour assurer les missions présidentielles». A cet effet, précise le porte-parole du gouvernement dans le document, il a été décidé de «mettre en vente l’ancien aéronef et d’acquérir un appareil neuf, plus économe en carburant et plus performant par son rayon d’action». Ce qui va permettre de réduire «considérablement les charges de maintenance et d’exploitation ainsi que les dépenses liées aux escales techniques».

Seulement, le gouvernement, via son porte-parole, qui n’a pas voulu préciser le coût de l’appareil, invoque le secret-défense.

«L’avion de commandement est géré par l’Armée nationale, donc estampillé secret-défense. Ce n’est pas parce que nous ne voulons pas en parler. Mais c’est un avion de très bonne qualité et qui offre toutes les sécurités», a justifié Oumar Guèye au journal de 20 heures de nos confrères de la télévision national.

Malgré tout, le gouvernement aurait pu communiquer sur le montage financier. Car, les prix de vente des avions sont le plus souvent connus.

A preuve, sur le site internet de l’avionneur, le prix standard affiché est de 108,4 millions dollars Us, soit plus de 70 milliards de francs Cfa. Si le montant de la vente de l’ancien avion n’a pas été encore rendu public, il est précisé dans le communiqué que «conformément au contrat d’achat signé en juin 2019, le paiement du nouvel appareil a été effectué en échéances, dont la dernière est prévue à la date de la livraison».

Toutefois, les zones d’ombre persistent.

Par Malick GAYE – mgaye@lequotidien.sn