Nouveau gouvernement du Mali: les militaires conservent les portefeuilles-clés

Malgré des changements notables, les portefeuilles-clés restent dans l’escarcelle des militaires. La présidence de transition au Mali a annoncé lundi, dans un communiqué lu à la radio-télévision publique, la composition du nouveau gouvernement intérimaire.

Des militaires détiennent les portefeuilles de la Défense, de la Sécurité, de l’Administration territoriale et de la Réconciliation nationale dans ce nouveau gouvernement que le Premier ministre de transition Moctar Ouane avait été chargé de former après avoir présenté la démission de son équipe le 14 mai, dans un climat social dégradé.

En effet, l’Union nationale des Travailleurs maliens (UNTM) a lancé un plus tôt dans la journée du lundi une deuxième grève de quatre jours en un mois, à la suite de l’échec de négociations salariales avec le gouvernement. Principal syndicat malien, l’UNTM regroupe des salariés des secteurs public et privé. La grève touchait les administrations et le secteur bancaire, largement paralysés. Un mouvement de grève similaire avait été mené à la mi-mai par l’UNTM qui menace de lancer un mouvement illimité. « Le gouvernement ne vient qu’avec des promesses, et encore, elles sont toujours assorties de conditions », a expliqué Hamadoun Bah, un des responsables de l’UNTM.

Nous vous proposons sur ce lien le décret portant nommination des membres du nouveau gouvernement malien.