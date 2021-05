PATHOLOGIES DE LA THYROÏDE -Des nuisances courantes qui peuvent être fatales

Beaucoup de personnes au Sénégal souffrent d’une pathologie de la thyroïde comme l’hypothyroïdie qui est une affection dans laquelle une glande thyroïde peu active produit des hormones en moindre quantité, entraînent un gain de poids inexpliqué, des taux de cholestérol élevés et une peau sèche. L’hypothyroïdie peut également entraîner un élargissement de la thyroïde (goitre) si elle n’est pas traitée.

Pas plus de 500 mille personnes en sont affectées au Sénégal et d’autres en développent des formes de cancer. Selon des spécialistes de la santé, cette maladie thyroïdienne est plus courante qu’on ne le pense et une majorité de personnes touchées ne savent même pas qu’elles l’ont. «Si la maladie de la thyroïde n’est pas diagnostiquée, elle peut entraîner des problèmes plus graves telles que les maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose et l’infertilité», ont-ils avancé. Alors que les maladies de la thyroïde durent généralement toute la vie, les traitements médicaux peuvent vous aider à gérer les symptômes afin qu’ils ne deviennent pas plus graves.

La maladie peut se manifester par des signes de fatigue, une prise de poids, une constipation. Et selon les spécialistes, nombre de maux d’apparence banale peuvent s’agir d’un dysfonctionnement de la thyroïde. Une consultation auprès de son médecin généraliste et une prise de sang suffisent pour orienter le diagnostic en cas de symptôme. Pour rappel, l’origine de cette journée mondiale remonte à 2007 et plus précisément à un congrès de l’association mondiale de la thyroïde.

DENISE ZAROUR MEDANG