États-Unis: au Texas, les Républicains multiplient le vote de lois controversées

Au Texas, c’est peut-être l’année qui a vu le plus de lois conservatrices votées au Capitole, à Austin. Après l’élection présidentielle de novembre, le calendrier législatif de cette année au Texas était très politique et partisan pour faire plaisir aux électeurs de Donald Trump

De notre correspondant au Texas, – RFI

Il y a eu d’abord une loi sur le droit de vote qui a beaucoup fait parler. En novembre, lors de la présidentielle, au Texas, des bureaux étaient ouverts 24 heures sur 24 et des machines de votes mobiles étaient utilisées pour permettre aux électeurs de ne pas sortir de leur voiture. Deux lois interdisent désormais ces pratiques. Tout comme, avec de très rares exceptions, le vote par correspondance pour les moins de 65 ans. Mais cette loi réduit aussi le nombre de bureaux de vote dans les quartiers les plus peuplés, et surtout, elle permet aux observateurs envoyés par les partis de filmer les électeurs en restant à côté d’eux quand ils votent. Tout cela au motif d’éviter les fraudes.

Le Texas, un sanctuaire pour le deuxième amendement

Les démocrates parlent d’intimidation institutionnalisée, car cette loi électorale fait suite aux accusations de tricherie à l’élection présidentielle colportée par Donald Trump. Et au Texas les élus républicains veulent satisfaire leur base qui croit aux théories de l’ancien président. C’est aussi pour cela que les législateurs y sont allés à fond.

Sur le port d’arme, il n’est plus besoin de licence pour avoir une arme à la ceinture ou cachée dans son sac. Auparavant, il fallait suivre un entraînement, laisser ses empreintes et passer un examen écrit. Néanmoins, pour rassurer les policiers inquiets, ils sont autorisés à vérifier si le porteur de l’arme n’est pas un ancien condamné, ce qui serait une infraction. Cette loi, appelée « port d’arme constitutionnel », existe dans 20 États, mais les élus républicains aimeraient faire du Texas un sanctuaire pour le deuxième amendement de la Constitution américaine. Ainsi d’autres textes voulaient par exemple permettre de transporter son fusil d’assaut dans des endroits où cela est interdit, comme dans un hôtel.

Sur l’avortement, le gouverneur Greg Abbott a signé une loi votée par le parlement qui interdit tout IVG après six semaines et permet d’attaquer tous ceux qui sont soupçonnés de l’avoir permis. Elle n’entre en vigueur que le 1er septembre mais est déjà attaquée en justice car cette loi est plus restrictive que la loi fédérale qui l’autorise jusqu’à 20 semaines.

Les théories des suprémacistes à l’école

Les élus Texans ont aussi décidé d’intervenir dans l’éducation. Une nouvelle loi impose lors de chaque cours sur le racisme ou le sexisme, que ce soit actuel ou historique, que le professeur présente tous les points de vue, de façon objective. Et donc d’aborder les points de vue des victimes du racisme et les théories des suprémacistes blancs au même niveau. Les Républicains, majoritaires dans les deux chambres, ont argumenté que cela permettrait qu’aucune race ou sexe ne soit traité avec plus d’égard qu’un ou qu’une autre.

Tous ces textes sont passés en un temps record. Il faut savoir qu’au Texas, le parlement ne se réunit qu’une fois tous les deux ans, et pendant 140 jours, donc il faut faire vite. Une réminiscence du 19e siècle, dans un État un peu plus grand que la France où le seul moyen de transport était le cheval.

Mais cette année en plus, les élus veulent montrer aux électeurs qu’ils suivent bien la ligne conservatrice de Donald Trump. La session normale du parlement se finit, et certains réclament déjà une session extraordinaire en juin pour faire passer encore plus de lois conservatrices.

Il faut dire qu’en 2022 se tiennent des élections locales pour les postes de Procureur général, de vice-gouverneur et de gouverneur, et pour la première fois, une primaire opposera l’actuel gouverneur Greg Abbott aux autres prétendants. Donald Trump qui a toujours l’oreille de ses électeurs pourrait être un faiseur de rois.