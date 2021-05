Karine Jean-Pierre s’installe au prestigieux pupitre de la Maison Blanche

Avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve – RFI

Une femme noire au pupitre de la Maison Blanche. Ce n’est pas tout à fait une première, mais la dernière fois que cela s’est produit, c’était tout de même en 1991 sous George Bush père avec Judy Smith. En revanche, c’est bien la première fois qu’une femme noire ouvertement homosexuelle anime ce prestigieux point presse télévisé.

Et qui plus est liée à la France,. Karine Jean–Pierre est en effet née en Martinique à Fort-de-France en 1977 de parents immigrés haïtiens, même si c’est à New York qu’elle a grandi et qu’elle a fait ses études à l’université Columbia. « Je suis tout ce que Trump déteste, disait-elle en 2018 : Je suis une femme noire. Je suis gay. Et je suis une mère. »

Possible remplaçante de Jen Psaki

À 43 ans, cette ancienne analyste de la chaîne d’information MSNBC affiche une ascension fulgurante. Ancienne de l’administration Obama, elle était la directrice de campagne de Kamala Harris en 2020. Actuelle numéro deux de la cellule communication 100% féminine de la Maison Blanche, elle pourrait remplacer la titulaire Jen Psaki qui a déjà annoncé sa décision de ne pas rester plus d’un an à son poste.

« Aujourd’hui est un grand jour à la Maison Blanche », a tweeté Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche, qui avait donc cédé temporairement la place à son adjointe.

« C’est un grand honneur d’être ici aujourd’hui », a déclaré cette dernière, se disant consciente de la « dimension historique » de sa présence.