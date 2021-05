Le Real Madrid et Zinédine Zidane se séparent une nouvelle fois

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid. Il l’a annoncé mercredi 26 mai à sa direction et à ses joueurs. Deux médias espagnols ont donné l’information dans la nuit de mercredi à jeudi. Son départ a finalement été officialisé par le club ce jeudi 27 mai dans un communiqué.

« La décision est définitive et l’entraîneur français l’a communiquée ce mercredi aux dirigeants du club et à l’équipe », écrivait sur son site internet le quotidien sportif As, sous le titre « Zidane quitte le Real », sans préciser ses sources.

«Le Real Madrid sera toujours sa maison»

Marca, l’autre grand journal sportif basé dans la capitale espagnole, titrait dans le même sens en s’appuyant sur une information révélée par le journaliste italien Fabrizio Romano sur son compte Twitter, qui écrivait : « Le Real Madrid et Zinedine Zidane publieront tous deux une déclaration officielle dans les heures / jours à venir pour annoncer qu’ils se séparent. Zidane part à 100% ». La radio Cadena Ser avançait également sur son site que « Zinédine Zidane ne sera plus l’entraîneur du Real Madrid ».

Le Real Madrid, qui dans un communiqué a confirmé jeudi 27 mai les informations de la presse espagnole, a cédé sa couronne de champion d’Espagne à l’Atlético Madrid, et n’a remporté aucun trophée cette saison.

Mais le club merengue a souligné que « Zidane est l’un des grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu’il a été comme entraîneur et joueur de notre club ». « Le Real Madrid sera toujours sa maison », ajoute le Real.

« Je suis dégoûté, parce qu’on n’a pas gagné »

Après des adieux triomphants comme joueur en 2006, Zinédine Zidane a eu deux expériences en tant qu’entraîneur du Real.

Le champion du monde 1998 et d’Europe 2000 a connu une première expérience de deux saisons et demie couronnées de succès (janvier 2016-mai 2018) avec notamment le triplé en Ligue des champions, un exploit jusqu’alors inédit. Et un retour réussi en mars 2019 avec les titres glanés en Liga et en Supercoupe d’Espagne en 2020.

Lors de cette exercice 2020-2021, le coach de la Maison blanche a subi des critiques virulentes au plus fort de la crise sportive, en janvier, mais il a toujours été soutenu. Le Real s’est arrêté en demi-finale de la C1 battu par Chelsea.

« Mon état d’esprit, maintenant, c’est que je suis dégoûté, parce qu’on n’a pas gagné », avait déclaré Zidane en conférence de presse, après la victoire 2-1 arrachée par ses hommes face à Villarreal samedi 22 mai, grâce à des buts de Karim Benzema et Luka Modric. « Je discuterai avec le club ces prochains jours avec les personnes compétentes. On verra sous peu ce qu’il va se passer. Pas seulement avec moi, avec tout le Real Madrid, ce que sera le club la saison prochaine », avait assuré Zidane. « Je suis le responsable de tout cela, c’est la part qui m’incombe. On va évaluer tout cela. Je félicite mes joueurs, qui ont tout donné, mais ce qu’ils veulent, c’est gagner », avait-il regretté. Zidane quitte le Real pour la troisième fois avec un bilan plus terne.