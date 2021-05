Vaccin AstraZeneca /Johnson & Johnson: des chercheurs pensent avoir trouvé la cause des thromboses

Vaccin à vecteur adénoviral

“Petits blocs de protéine mutants”

Contrairement aux vaccins à vecteur adénoviral, “les vaccins à ARN messager (Pfizer/BioNTech et Moderna) délivrent le matériel génétique de la protéine Spike uniquement au fluide présent à l’intérieur des cellules, et non au noyau”, souligne de son côté L’Écho.

Les mesures en Belgique

En Belgique, le vaccin Johnson & Johnson ne sera désormais plus administré aux moins de 41 ans après le décès d’une femme ce 21 mai à la suite d’une thrombose sévère et un déficit de plaquettes sanguines. Un temps réservé aux plus de 56 ans, le vaccin AstraZeneca observait déjà cette même obligation depuis la fin du mois d’avril. En outre, l’Europe a décidé de ne pas renouveler son contrat avec la firme pharmaceutique suédo-britannique pour non-respect du contrat d’achat initial et divers manquements relatifs à ses obligations.