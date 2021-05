Guy Marius Sagna perd un soutien: «Mbour Justice» se désolidarise de Frapp

Guy Marius Sagna et Cie ne pourront plus compter sur les membres de «Mbour Justice» pour leur manifestation du 30 mai prochain, dans le cadre de l’affaire qui oppose le mouvement «Jog Jotna» à la municipalité de Malicounda, sur une assiette foncière de 18 ha destinée à un projet immobilier. L’information est du quotidien « L’As »

D’après le coordonnateur de «Mbour Justice», Bakary Diémé qui faisait face hier à la presse, c’est à l’issue de la rencontre du jeudi 27 mai 2021, convoquée par le préfet de Mbour, et après avoir écouté la version du mouvement plaignant, celui du maire de Malicounda, les explications du promoteur Sohibou Diagana et la représentante du service des Eaux et Forêts, que ses camarades et lui ont changé d’avis.