INTERDICTION DE L’HOMOSEXUALITÉ – L’Eglise réaffirme sa position

L’homme d’Eglise rappelle ainsi que Dieu a créé l’humain, afin que celui-ci ‘’soit fécond et se multiplie’’. ‘’A l’origine, Dieu créa l’homme et la femme et leur dit : ‘Soyez féconds et remplissez la Terre’. Tel est, l’ordre voulu par le Tout-Puissant et les évêques n’entendent guère y déroger. C’est comme cela que la vie a été organisée par le Créateur. Nous n’entendons pas nous faire dicter par qui que ce soit une autre orientation, parce que cette orientation nous la tenons de la Révélation. Le fait que Dieu créa l’homme et la femme dans son but à Lui, c’est pour que l’homme puisse, en union avec la femme, donner des enfants’’, renchérit l’Archevêque de Dakar.

Toutefois, Monseigneur Benjamin NDiaye souligne par rapport à la criminalisation de l’homosexualité, ‘’l’Eglise ne veut pas être le juge des personnes’’. ‘’C’est cela que nous voulons éviter, nous ne sommes pas un tribunal de Dieu pour dire qui mérite d’être mis en enfer et qui mérite d’être brûlé ou égorgé. Cela n’est pas de notre ressort’’, précise-t-il.