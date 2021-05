Le président de la République, Macky Sall a exhorté l’administration et le personnel du centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, à faire honneur à l’illustre parrain, en offrant aux usagers un service de qualité et en veillant à la salubrité et à l’entretien ainsi qu’à la maintenance des ouvrages et des équipements.

Cette infrastructure sanitaire d’une capacité de 150 lits, a coûté plus de 19 milliards FCfa.**