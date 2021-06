Prix médicaments: ‘’non à l’augmentation”

L’Association sénégalaise de défense des consommateurs dit ‘’non à l’augmentation des prix des médicaments’’. Une hausse des prix de certains médicaments, comme de vitamines et autres compléments alimentaires, a été observée et dénoncée par les pharmaciens du Sénégal et leurs organisations. Selon l’association, ces produits pharmaceutiques ‘’ont été augmentés entre 100 et plus de 200%’’. Dans un communiqué parvenu, hier, à EnQuête, SOS Consommateurs dit avoir mené une enquête auprès des Autorités de la Douane, sur les médicaments, le commerce ainsi que les distributeurs.