Condamnation de Pape NDIAYE : il y a anguille sous roche, estime Mass SECK

Le réalisateur de la série ‘Doomi Gaindé’ ne croit pas à la culpabilité du journaliste chroniqueur de Walfadjri. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, Mass SECK estime que la condamnation de Pape NDIAYE à une peine de prison ferme pour une affaire civile montre qu’il y a une volonté de nuire à un lanceur d’alertes.

«Durant son procès, on a tous vu les informations qui sont sorties. Lors de sa prise de parole, il a expliqué ses antécédents avec le commissaire SANGARÉ et avec le procureur Serigne Bassirou GUEYE pour montrer que c’était un complot contre lui. Il a parlé du premier mais dès qu’il a voulu parlé du procureur, le juge ne l’a pas laissé terminer”, explique-t-il. Pour Mass SECK, cette affaire est civile et ne devrait pas valoir au journaliste un emprisonnement. “On n’a vu aussi que dans les chefs d’inculpation on parlait d’argent et c’est une affaire civile. Tout le monde sait qu’en matière d’argent quand quelqu’un porte plainte contre un autre, on demande à ce dernier de rembourser et la procédure s’arrête. A moins que le prévenu n’ait écrit quelque chose qui montre qu’il va faire des démarches pour faire libérer le proche de celui qui lui a donné l’argent. Sinon, il n’y a pas de preuve matérielle qui montre qu’il s’agit d’une escroquerie. Et Pape NDIAYE a toujours dit qu’il s’agit d’un prêt. Et la dame a encaissé son argent et a retiré sa plainte. Comment peut-on le condamner à une peine de prison ferme pour une affaire qui est pour moi civile. A y regarder de près, c’est comme si on le poursuivait pour des choses qu’on a pas dit”, explique le technicien de l’audiovisuel et réalisateur. Il se dit d’autant plus sceptique que ce qui a été annoncé dans les médias n’a finalement pas été retrouvé dans le dossier sur la table du juge. “Dernièrement, on a appris qu’on a mis un autre chef d’inculpation dans le dossier : porter le discrédit sur la justice. C’est ainsi que le nom du juge TELIKO est sorti, comme beaucoup d’autres choses comme les PV. Alors que finalement, il n’a pas été jugé sur cela», se désole-t-il.

Autant de zones d’ombre qui font dire au rappeur qu’il y a anguille sous roche dans cette affaire.

WALFNet