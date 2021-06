Condoléances à Leral: L’émouvant témoignage du Ministre Dame Diop

Nous souhaitons aux personnes qui ont été blessées dans cet accident, de retrouver rapidement la santé, et nous savons toute la diligence que vous manifesterez à leur endroit pour qu’il en soit ainsi.

Au nom du Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion que j’ai la charge de diriger, veuillez recevoir Monsieur le Directeur Général, nos plus sincères condoléances à vous et à tous vos collaborateurs, auxquels nous apportons tout notre soutien et toute notre compassion.

Que Dieu les accueille en son Paradis.

Monsieur Dame Diop

MEFPAI