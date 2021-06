Vrai ou fake : les éoliennes sont-elles dangereuses pour la santé ?

De nombreuses associations et citoyens militent contre les éoliennes, qui auraient des effets néfastes sur la santé des riverains. Qu’en est-il réellement ?

Les éoliennes font très peur à Virginie Micberth, membre de l’association SOS Danger Eolien. Elle vit dans l’Aisne, la région qui en compte le plus en France. “Il y a surtout un gros souci de cancer, explique Valérie Bernardeau, présidente de l’association. (…) Je signale, je suis un lanceur d’alertes, et y’a personne qui bouge.” Les éoliennes sont-elles variant nocives pour la santé ? Les équipes de France Info ont contacté l’agence régionale de santé, qui n’a observé aucune augmentation de cas de cancers sur ce territoire. Anne-Sophie Evrard, épidémiologiste à l’université Gustave Eiffel, indique quant à elle qu’il n’existe “aucune preuve scientifique jusqu’à aujourd’hui qui permet d’affirmer qu’il existe une quelconque association entre l’exposition du bruit dû aux éoliennes (…) sur la santé“. Il manque toutefois des données concernant l’effet des infrasons sur la santé, et ces résultats ne seront pas disponibles avant plusieurs années.

L’effet “nocebo”

Certains riverains sont néanmoins persuadés que ces infrasons les rendent malades. L’association SOS Danger Eolien a recueilli plus de 150 témoignages, comme celui d’Evelyne Geoffroy, qui vit à environ 3 kilomètres des éoliennes. “Ça tourne, ça tourne, j’ai des nausées, quelquefois je vomis, mais ce qui est continu, ce sont les acouphènes“, explique cette dernière. Si l’ARS a reçu les signalements, elle affirme quels ne sont pas concluants pour déclencher une alerte sanitaire. Un seul effet a réellement été documenté, l’effet nocebo : si les gens pensent que les infrasons sont nocifs et y sont exposés, ils peuvent réellement développer des symptômes.