Visite sabotée du Chef de l’Etat à Koungheul: Le député Yaya Sow se blanchit, mais mouille Abdoulaye Sow

Pointé du doigt certains membres de la mouvance présidentielle d’avoir instigué ces actes de sabotage, Yaya Sow s’est lavé à grande eau. Apportant un démenti formel aux accusations dont il fait objet, le parlementaire assure qu’il n’est ni de près ni de loin mêlé à cette affaire qui a fait les choux gras de la presse.

Yaya Sow soutient que l’unique perturbateur de la visite du Président Macky Sall, se nomme Abdoulaye Sow, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique qui cherche, selon lui, à semer la discorde entre lui et le Président Macky Sall.

«Sur l’incident malheureux qui s’est produit lors de la visite du chef de l’Etat à Koungheul, des gens, notamment de la mouvance présidentielle, se sont levés pour m’accuser. Je ne suis ni de près ni de loin lié à cette affaire.

Le responsable de ces jets de pierres, c’est le ministre Abdoulaye Sow», a indiqué le député Yaya Sow à «L’As». A l’en croire, Abdoulaye Saydou Sow a convoyé des personnes depuis Kaffrine, pour saboter le passage du chef de l’Etat à Koungheul.

«Il veut m’incriminer et discréditer le travail que je suis en train d’abattre sur le terrain pour le Président Macky Sall. En effet, Abdoulaye Sow et Farba Ngom, se sont jurés de saboter mes relations avec le chef de l’Etat. Ils ont juré de me sacrifier politiquement.

C’est dans ce but qu’ils ont convoyé des personnes, notamment des jeunes depuis Kaffrine, pour semer le désordre à Koungheul », enchaîne le responsable apériste.

Pour étayer son argument, Yaya Sow qui se trouve actuellement en Tunisie pour des soins, a indiqué que les hommes d’Abdoulaye Sow ont brutalisé les jeunes de Koungheul, avant de jeter des pierres sur le convoi présidentiel.

Accusant dans la même veine, Abdoulaye Sow et Farba Ngom de vouloir le “noircir” auprès du Macky Sall, le député déclare qu’il ne se laissera pas liquider politiquement. « Ils veulent monter le chef de l’Etat contre moi, alors que je me trouve actuellement en Tunisie pour des raisons de santé. Abdoulaye Sow doit savoir que je ne suis pas son adversaire. Il n’a qu’à se conformer aux règles du parti. Il n’a intégré le parti qu’en 2016. On n’a jamais connu de dissensions entre nous. S’il y a eu des querelles intestines, Abdoulaye Sow en est le principal instigateur », martèle Yaya Sow, qui prend le peuple sénégalais à témoin.

De ce fait, il a invité le Président Macky Sall à appeler Abdoulaye Sow et compagnie à la raison.

Thierno Bocar Ly, proche du ministre de l’Urbanisme: «ces accusations viennent d’un gars très fûté…»

«Yaya Sow aime beaucoup orchestrer des choses qui ne riment pas avec la réalité. Politiquement, c’est un gars très fûté. Je balaye d’un revers de la main ses accusations contre le ministre Abdoulaye Sow, qui n’a aucun intérêt à déplacer des gens de Kaffrine à Koungheul pour créer un désordre. Le ministre n’est en aucun cas responsable de ces actes. Yaya Sow a provoqué cela à Kaffrine d’abord. Il a monté ces gosses pour saboter la visite du chef de l’Etat. Ce sont des actes indignes d’un élu du peuple».

