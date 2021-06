29ème Festival de Jazz de Saint-Louis : Un cocktail musical, du 18 au 20 juin 2021

Le Secrétaire général de l’Association Saint-Louis Jazz, Idriss Bengeloune, au nom du président de cette structure, Me Ibrahima Diop, a annoncé l’organisation de la 29ème édition du festival international de jazz de Saint-Louis, qui se déroulera à l’Institut français de la capitale du Nord, du 18 au 20 juin 2021.

«Nous avons, après réflexion et plusieurs échanges, décidé de tenir la cérémonie de lancement, initialement prévue à Dakar, à Saint-Louis, le samedi 12 juin 2021, sur le bateau Bou EL Mogdad ». Cette conférence de presse sera animée par la Troupe Fanal de Saint-Louis « Big-Band ».

A cet effet, a Idriss Bengeloune souligné, «Saint-Louis/Jazz convie tous ses partenaires privilégiés à cette cérémonie au cours de laquelle, elle compte présenter et remercier devant la presse nationale et internationale tous ceux qui l’accompagnent dans ce projet qui rendra hommage à Feu Golbert Diagne, homme de culture, fervent supporter, jusqu’à sa mort, de Saint-Louis Jazz et de Saint-Louis en général ».

Dans la Programmation des scènes du « In », les concerts seront animés par Awa Ly (Duo sénégalais), Jamm Jazz (Septet Sénégalais), Vieux Farka Touré (Trio malien), Baaba Maal (Acoustic-Band), Missal (Septet sénégalais). Le spectacle intitulé « Autour de Minuit » sera assuré par le célèbre koriste de jazz sénégalais, Ablaye Cissoko.

Dans la partie Off (autour du festival), il est prévu une organisation de Master Class au Prytanée Militaire de Saint-Louis (Pms), un défilé du club Auto-Retro, avec animations et jeux de faux-lion, des prestations de grands percussionnistes (avec la participation de Saint-Louis/Handicap).

Des processions « Diversités culturelles », un carnaval, la prestation de la Fanfare, des randonnées de sensibilisation avec des artistes, les populations, la prestation des Tambour-major de Saint-Louis, une foire artisanale et commerciale, agrémenteront cet événement culturel de grande envergure. Mbagnick Kharachi DIAGNE (Correspondant)