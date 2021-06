L’anorexie, un combat contre soi-même: “Lorsque l’ange combat le démon”

“Toujours vouloir plaire aux autres. Toujours avoir peur de ce que les autres pensent de moi. J’ai toujours peur d’être jugée. J’ai cette pression de vouloir être parfaite. Mais au fond, c’est quoi la perfection? Les réseaux nous montrent comment on doit être. Ça nous met la pression. On croit qu’on vit pour soi, mais en fait non, on vit pour les autres”, témoigne une des patientes qui a pris part au projet.