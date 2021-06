LITIGE FONCIER DE DOUGAR – Les populations exigent l’arrêt des travaux de PEACOKE INVESTMENT et portent plainte

Ils étaient nombreux vêtus de couleurs rouges trainant des banderoles sur la route nationale, scandant des slogans, «Nos terres ou notre vie», «l’administration les sangsues de la nation», «Peacoke dégage !» pour exprimer leur ras le bol. C’était à l’occasion de la marche organisée par un collectif des populations de Dougar exigeant l’arrêt des travaux de construction de maisons privées par l’entreprise Peacoke Investment. Une marche qui vient confirmer l’échec des négociations entreprises par le gouverneur de Dakar pour concilier les deux parties en conflit depuis plusieurs mois. En dernier recours les populations ont décidé de porter l’affaire devant la justice pour un arbitrage afin d’obtenir l’arrêt des travaux. «Nous avons a introduit une plainte contre PEACOKE et toutes les forces publiques qui ont participé à son déplacement de Diamniadio pour arriver à Dougar. Nous voulons que justice soit rendue à la population de Dougar. Elles sont dans leurs droits et nous avons les papiers pour le prouver», a déclaré Mme Diop Ndour Ndiaye mandataire de la population de Dougar. D’ailleurs une première manche est prévue demain avec une audience en référé pour l’arrêt des travaux. Ne refusant pas une négociation, ces populations se disent ouvertes au dialogue et ne s’opposent pas à la venue d’investisseurs mais exigent le respect des procédures et de leurs droits. «Nous ne sommes pas contre le fait que les investisseurs viennent et investissent au Sénégal, mais quand même, il faudrait qu’on respecte les droits des populations. Le problème qui se pose à Dougar et un peu partout au Sénégal est causé par les dirigeants. Ce sont les agents de l’administration qui restent dans leurs bureaux ; font ce qu’ils veulent et reviennent pour dire : «non nous sommes l’Etat» alors que quand il s’agit de signer ils ne regardent que les intérêts de leur poche», a précisé la mandataire des populations. A l’origine de ce conflit foncier, il y a un décret de juillet 2010 qui avait affecté 80 ha de terres à une société malaisienne dans le cadre du programme «une famille, un toit». Ce projet n’ayant pas abouti, les terres ont été réaffectées à une autre société marocaine pour la construction de logements sociaux. Mais selon les populations de Dougar, les terres concernées par le décret étaient situées sur le site actuel de la brigade de gendarmerie et que la société Peacoke avec la complicité de services administratifs a fait glisser ces terrains sur Dougar où elle dit posséder 74 ha. Les nombreuses manifestations n’ont pas réussi à freiner l’ardeur des populations prêtes à tous les sacrifices pour sauvegarder leurs terres. En attendant les décisions qui seront issues des démarches judiciaires, les populations n’excluent pas d’autres actions sur le terrain pour exiger le respect de leur droit. WORE NDOYE