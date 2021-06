Meghan et Harry ont appelé leur fille Lili: “Une déclaration de guerre ou une tentative de rapprochement”

Meghan Markle et le prince Harry ont accueilli leur petite fille vendredi soir. L’enfant se prénomme Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. Un hommage à la défunte mère de Harry, la princesse Diana, et à la reine Elizabeth, que ses proches appelaient affectueusement Lilibet. “Cela pourrait être perçu comme une déclaration de guerre ou une tentative de rapprochement, nous le saurons dans les prochaines semaines”, explique Jo De Poorter, expert en communication et en royauté, dans les colonnes de HLN.

Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a donné naissance à une petite fille vendredi soir dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie. Le prince Harry et sa femme ont choisi d’appeler leur deuxième enfant Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor.

Selon Jo De Poorter, expert en communication et en royauté, le choix de ce nom est particulièrement stratégique. “La reine Elizabeth était appelée Lilibet par ses proches, sa mère, son père, mais aussi le prince Philip. Il est le dernier à l’avoir appelé comme cela, avant sa mort. En choisissant Lilibet et Diana pour les noms leur fille, Harry et Meghan font preuve d’audace. Après leur déménagement aux États-Unis et la tristement célèbre interview avec Oprah, il pourrait s’agir d’une déclaration de guerre ou d’une tentative de rapprochement. Cela dépend de la manière dont la famille royale britannique va percevoir ce choix. Nous en saurons plus dans les prochaines semaines.”

Dans de nombreuses familles royales, il est de tradition d’utiliser le nom d’un ancien roi ou d’une ancienne reine pour un éventuel héritier du trône. La petite fille de Meghan et Harry ne l’est pas, alors comment ce nom va-t-il être perçu de l’autre côté de la Manche? Les Britanniques vont-ils y voir une attaque ou un simple hommage à la princesse Diana, à la reine Elizabeth et au prince Philip?

Fausse couche

Meghan et le Prince Harry sont parents pour la deuxième fois avec la petite Lili. Ils avaient accueilli leur premier enfant, Archie, en mai 2019. À la fin de l’année dernière, Meghan avait révélé qu’elle avait été victime d’une fausse couche l’été dernier. Dans les colonnes du New York Times, elle a raconté le moment où elle a perdu son enfant. “Je venais de changer la couche d’Archie quand j’ai senti des crampes”, écrivait-elle. “Je me suis retrouvée à terre, avec Archie dans mes bras, en chantant une berceuse pour nous calmer tous les deux. La joyeuse mélodie contrastait fortement avec la situation. Alors que je tenais mon premier enfant dans mes bras, j’ai réalisé que je perdais mon deuxième.”

Meghan et Harry durant leur interview avec Oprah Winfrey. © Harpo Productions/Joe Pugliese v

La famille royale “ravie”

En février de cette année, l’ex-actrice a annoncé qu’elle était à nouveau enceinte et qu’elle attendait cette fois une fille, dévoilant au passage une magnifique photo en noir et blanc de son ventre arrondi.